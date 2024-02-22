Россиянам рассказали, как отгулять длинные выходные и не растолстеть

Спорт или диван с любимым сериалом? Каждый сталкивается с таким выбором на выходных, особенно если они длинные, как в феврале. Нутрициолог Гульнара Кузина рассказала, что для здорового и красивого тела, конечно, лучше выбирать активный отдых, но и упахиваться на изнуряющих тренировках не стоит, нужно найти баланс. Только это, по мнению медика, поможет справиться со стрессом, накопившимся за неделю.

"В течение недели мы устаём морально, как правило, испытываем много стресса. Зачастую люди находят выход в получении быстрого удовольствия: переедания и алкоголя. Эти две привычки крайне негативно влияют на организм", — объяснила Кузина Тульской службе новостей.

По словам специалиста, благодаря активному отдыху можно устранить накопившийся стресс. Она отметила, что выходные нужно проводить с максимальным насыщением позитивной энергией, а алкоголь работает только на время, поэтому утром состояние только ухудшится и усталость никуда не пропадёт. Кроме того, спиртное имеет большую калорийность и из-за этого откладывается в виде лишних килограммов.

Совсем исключать читмил из жизни не стоит, однако тут тоже важен баланс. Медик отметила, что мясо и другую жирную пищу лучше есть с овощами, а к выбору спиртного подходить ответственно. После вечерней "зажировки" наутро не стоит спешить завтракать, лучше не есть до 12, чтобы организм успел отдохнуть и разгрузиться, заключила Кузина.