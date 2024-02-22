Российские пожарные выпустили календарь на 2024 год и разожгли пламя в женских сердцах

Накануне Дня защитника Отечества в комплексе делового центра "Москва-Сити" состоялась презентация календаря с сотрудниками МЧС России. В отборе "огненных" фотографий симпатичных пожарных для подборки приняло участие более 10 тысяч читательниц журнала VOICE, рассказали в пресс-службе министерства.

Одна из фотографий на календаре с огнеборцами. Фото © T.me / МЧС России

"Необычный календарь с огнеборцами стал совместным проектом медиабренда VOICE и МЧС России. Презентация календаря прошла накануне главного мужского праздника — Дня защитника Отечества. Спасибо за интерес к МЧС, профессии пожарного в частности и, конечно, вопросам безопасности", — сказал директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко.

Одна из фотографий на календаре с огнеборцами. Фото © T.me / МЧС России

Начальник караула 33-й пожарно-спасательной части Антон Сапожников, который украшает "разворот мая", рассказал, что принимать участие в таком проекте довелось ему впервые. Однако благодаря организованной работе на съёмочной площадке дискомфорта не возникало.

Одна из фотографий на календаре с огнеборцами. Фото © T.me / МЧС России