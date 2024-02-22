Российские пожарные выпустили календарь на 2024 год и разожгли пламя в женских сердцах
Сотрудники МЧС презентовали календарь с пожарными в честь 23 Февраля
Презентация календаря с пожарными. © T.me / МЧС России
Накануне Дня защитника Отечества в комплексе делового центра "Москва-Сити" состоялась презентация календаря с сотрудниками МЧС России. В отборе "огненных" фотографий симпатичных пожарных для подборки приняло участие более 10 тысяч читательниц журнала VOICE, рассказали в пресс-службе министерства.
"Необычный календарь с огнеборцами стал совместным проектом медиабренда VOICE и МЧС России. Презентация календаря прошла накануне главного мужского праздника — Дня защитника Отечества. Спасибо за интерес к МЧС, профессии пожарного в частности и, конечно, вопросам безопасности", — сказал директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко.
Начальник караула 33-й пожарно-спасательной части Антон Сапожников, который украшает "разворот мая", рассказал, что принимать участие в таком проекте довелось ему впервые. Однако благодаря организованной работе на съёмочной площадке дискомфорта не возникало.
Как уже рассказывал Life.ru, завтра, 23 Февраля, в России традиционно отмечается День защитника Отечества. Пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер поздравит военнослужащих с этим праздником. При этом представитель Кремля не обозначил, какой именно формат поздравления ожидает россиян.