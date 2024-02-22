Слуцкий: Депутатов Бундестага стоит признать спонсорами террористического режима

Депутатов немецкого Парламента, которые поддержали резолюцию, призывающую передать Киеву дальнобойное оружие, стоит признать спонсорами терроризма. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Немецких депутатов стоит признать спонсорами террористического режима укронацистов. И да, это прямая форма реинкарнации фашизма", — отметил он в беседе с ТАСС.

По его словам, после передачи Украине оружия ответственность за последствия ляжет на плечи депутатов, которые проголосовали за инициативу. Жертвами ударов западными ракетами зачастую становятся мирные россияне, и эта кровь будет на руках немецких чиновников, заключил Слуцкий.