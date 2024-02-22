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22 февраля, 20:23

В Москве дан старт суперфиналу пятого конкурса управленцев "Лидеры России"

Суперфинал пятого по счёту сезона конкурса "Лидеры России" стартовал в Москве. Участниками состязания стали 302 человека из 63 регионов и четырёх зарубежных стран, которые заняли лидерские позиции на окружном этапе. Имена лучших управленцев страны будут озвучены 25 февраля.

В первый день конкурсанты прошли собеседования у потенциальных работодателей. В роли последних выступили крупнейшие российские компании. Перед этим к суперфиналистам обратился генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Около 160 тысяч человек из всех российских регионов и 89 стран мира мечтали сегодня оказаться на вашем месте и соревноваться за титул победителя. Однако здесь именно вы — лучшие из лучших. Важно, чтобы вы знакомились, объединялись в сообщества — очень ценно обрести настоящих соратников и единомышленников", — призвал он участников.

Теперь у суперфиналистов есть два дня, чтобы продемонстрировать жюри свои профессиональные компетенции и лидерские качества в различных управленческих ролях. Потом они встретятся с победителями прошлых сезонов. Все участники последнего этапа конкурса получат образовательные гранты на сумму миллион рублей, а также возможность в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.

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лидерыроссии.рф

Илья Пушкарев
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