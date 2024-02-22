Форвард "Динамо" Гусев повторил рекорд Мозякина по очкам в регулярке КХЛ

Форвард московского "Динамо" Никита Гусев в домашней игре против череповецкой "Северстали" (3:2) забросил шайбу и повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству очков в одном регулярном чемпионате.

Форвард ХК "Динамо" Никита Гусев повторил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате. Видео © Telegram / ХК "Динамо" Москва | HC Dynamo Moscow

Столичная команда победила со счётом 3:2, а её 31-летний нападающий набрал 85-е очко в 66 играх сезона (23 гола + 62 передачи). До него такого результата добивался лишь олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Мозякин в сезоне 2016/2017.

Это не единственный рекорд Никиты Гусева: хоккеист ранее стал первым игроком КХЛ, сумевшим набрать 80 и более очков в двух регулярных чемпионатах. Напомним, в сезоне 2018/2019 он отметился 82 очками в 62 встречах.