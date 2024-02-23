Учебник "Цифровое право" для студентов российских вузов презентован в Москве

Презентация одного из первых в РФ учебников по цифровому праву с одноимённым названием "Цифровое право" состоялась 22 февраля в Москве. Авторами книги стали 24 человека, десять из которых — доктора юридических наук.

Учебник предназначен для студентов вузов и направлен на изучение основ связи современной юриспруденции с IT-сферой. Заинтересованность в нём уже высказали ведущие учебные заведения страны. Одним из гостей мероприятия стал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он высоко оценил значимость проекта, заявив, что освоение будущими IT-специалистами правовой составляющей является важным условием для вывода страны на лидерские позиции в этой области.

"Если мы говорим, что Россия хочет быть лидером в использовании технологий и развитии технологий искусственного интеллекта, то нужно и правовую составляющую, правовое обеспечение тоже развивать в числе лидеров, потому что иначе нам эти правила придумают. И знаете, есть такое крылатое выражение, что в игре без правил выигрывает тот, кто придумывает правила", — высказался он.