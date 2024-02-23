"Не имеют понятия о профессии": Раскрыта неудобная правда о психологах-самоучках

Мнящие себя психологами самоучки без высшего образования не имеют ни малейшего представления об этой научной дисциплине, считает профессор Сергей Ениколопов. По словам заведующего отделом в Научном центре психического здоровья РАМН, эти люди всего лишь вымогают у пациентов деньги, не оказывая им необходимой помощи.

Так эксперт прокомментировал недавний опрос среди психологов, 80% которых выступили против требования о наличии образования в законопроекте о психологической помощи в России. По словам Ениколопова, это большинство претендует лишь на роль блогеров.

"Огромное количество людей, которые не имеют никакого понятия о психологии и образовании, стали называть себя психологами. Эти 80% — индикатор того, сколько у нас людей, претендующих на то, что они готовы "помогать", а точнее говоря — обирать клиентов. Без диплома можно стать блогерами, но они не считаются настоящими специалистами", — поделился он с НСН.