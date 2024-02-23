Санкционный парадокс: Россия оставила Европу в аутсайдерах по экономическому росту

Экономика России продолжает процветать на фоне санкций Запада, в то время как показатели европейских государств безостановочно движутся вниз, заявил экономист Максим Чирков. По словам эксперта, 13-й пакет рестрикций ЕС тоже не приведёт к масштабным потрясениям. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

Доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова подчеркнул, что к новому набору ограничений нужно отнестись спокойно. Все попытки Европы обвалить экономику РФ оказались безрезультатными, а страдают от санкций лишь сами инициаторы.

"Мы обгоняем по темпам экономического роста европейские страны, все вместе взятые, в семь раз на конец 23-го года. Западные экономики вследствие введения новых и новых пакетов санкций теряют свою конкурентоспособность, а наша экономика, которая находится под давлением, свою конкурентоспособность очень сильно увеличивает", — назвал главный парадокс ситуации Чирков.