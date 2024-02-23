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22 февраля, 23:48

Санкционный парадокс: Россия оставила Европу в аутсайдерах по экономическому росту

Экономист Чирков назвал обратный эффект парадоксом антироссийских санкций Запада

Экономика России продолжает процветать на фоне санкций Запада, в то время как показатели европейских государств безостановочно движутся вниз, заявил экономист Максим Чирков. По словам эксперта, 13-й пакет рестрикций ЕС тоже не приведёт к масштабным потрясениям. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

Доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова подчеркнул, что к новому набору ограничений нужно отнестись спокойно. Все попытки Европы обвалить экономику РФ оказались безрезультатными, а страдают от санкций лишь сами инициаторы.

"Мы обгоняем по темпам экономического роста европейские страны, все вместе взятые, в семь раз на конец 23-го года. Западные экономики вследствие введения новых и новых пакетов санкций теряют свою конкурентоспособность, а наша экономика, которая находится под давлением, свою конкурентоспособность очень сильно увеличивает", — назвал главный парадокс ситуации Чирков.

Российская экономика удивила МВФ силой своего роста, несмотря на санкции
Российская экономика удивила МВФ силой своего роста, несмотря на санкции

Тем временем Украина лишилась порядка 30% своей экономики за два года, констатировал премьер страны Денис Шмыгаль. На фоне конфликта Незалежная потеряла 3,5 миллиона рабочих мест.

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Freepik / ededchechine

Илья Пушкарев
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