Санкционный парадокс: Россия оставила Европу в аутсайдерах по экономическому росту
Экономист Чирков назвал обратный эффект парадоксом антироссийских санкций Запада
Экономика России продолжает процветать на фоне санкций Запада, в то время как показатели европейских государств безостановочно движутся вниз, заявил экономист Максим Чирков. По словам эксперта, 13-й пакет рестрикций ЕС тоже не приведёт к масштабным потрясениям. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".
Доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова подчеркнул, что к новому набору ограничений нужно отнестись спокойно. Все попытки Европы обвалить экономику РФ оказались безрезультатными, а страдают от санкций лишь сами инициаторы.
"Мы обгоняем по темпам экономического роста европейские страны, все вместе взятые, в семь раз на конец 23-го года. Западные экономики вследствие введения новых и новых пакетов санкций теряют свою конкурентоспособность, а наша экономика, которая находится под давлением, свою конкурентоспособность очень сильно увеличивает", — назвал главный парадокс ситуации Чирков.
Тем временем Украина лишилась порядка 30% своей экономики за два года, констатировал премьер страны Денис Шмыгаль. На фоне конфликта Незалежная потеряла 3,5 миллиона рабочих мест.
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