Не спешите в сервис: Назван способ оживить не включающийся смартфон

Смартфон может отказаться включаться, если он полностью разрядился, поэтому, прежде чем обращаться в сервис, нужно попробовать подключить его к зарядному устройству и подождать некоторое время, пока батарея пополнится. Далее следует подержать зажатой кнопку включения — это должно вызвать перезагрузку аппарата, даже если он подвис.

Ещё один способ самостоятельно оживить девайс — вернуть его к заводским настройкам. Только нужно помнить, что при этом удалятся все ваши фото, видео и прочие документы.

"В разных операционных системах, смартфонах сброс к заводским настройкам может быть реализован по-своему. <...> Например, это может быть одновременное нажатие кнопки включения и регулирования звука. В результате телефон включится не стандартным образом, а в режиме восстановления", — объяснил "Москве 24" руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, добавив, что инструкцию к конкретному аппарату можно найти в Интернете.