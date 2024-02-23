Российские бойцы на багги с помощью грамотного манёвра увернулись от удара дрона ВСУ

В освобождённой Авдеевке военнослужащие группировки "Центр" ВС РФ на багги смогли уйти от атаки украинского ударного БПЛА. Об этом пишет РИА "Новости", в распоряжении которого оказалась запись с камеры на шлеме одного из российских бойцов.

Трое бойцов ВС РФ ехали на багги, когда заметили, что их преследует вражеский дрон-камикадзе. Водитель прибавил скорость и начал маневрировать, чтобы оператору БПЛА было сложнее по ним попасть, другой российский солдат готовится выпрыгнуть из техники на ходу. Через несколько секунд около багги грохочет взрыв, бойцы быстро покидают технику и отбегают — все живы и целы, всего лишь немного оглушены.

"Почти ушли, ребята, зато целы!" — комментирует эпизод водитель.

Один из сослуживцев в ответ называет его красавчиком, а второй от души благодарит. Бойцы продолжают двигаться пешком вдоль дороги, и вскоре детектор дронов у одного из них писком оповещает о новом беспилотнике противника, а с неба доносится шум от очередного летящего "камикадзе". Оказалось, что "птичка" преследовала ещё один багги с россиянами, двигавшийся по той же дороге. Дело могло обернуться плохо — путь преграждали подбитый транспорт ВСУ и воронки от разорвавшихся боеприпасов, но и в этом случае водитель принял верное решение: он не стал пытаться маневрировать на низкой скорости, а резко остановился, после чего бойцы ВС РФ рассредоточились и обстреляли дрон из стрелкового оружия, в результате сбив его.

"Ребята решили отстреливаться. Дрон разорвался всего в нескольких метрах от одного из бойцов, но он остался цел. Осколками повредило багги, его пытались поставить на ход. Группа оперативно раскидала "дымы", устроив завесу. Все парни остались целы", — прояснил военнослужащий с позывным Весна, чья камера и вела запись.

Вскоре к месту событий прилетел третий дрон ВСУ, но и его удалось сбить. Весна добавил, что после того, как украинская армия бежала из Авдеевки, над территорией города всё чаще стали летать беспилотники противника, которые появляются и в дневное, и в ночное время — так украинцы пытаются замедлить продвижение Российской армии.