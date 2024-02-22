"Кушаем в "авдеевской трубе": Российские военные в "болотничках" отпраздновали взятие Авдеевки
SHOT показал, как бойцы ВС России отметили взятие Авдеевки
Некоторые из военнослужащих Российской армии праздновали взятие Авдеевки, находясь внутри той самой знаменитой "авдеевской трубы". SHOT показывает кадры, как бойцы из Кургана в течение трёх суток непрерывно занимались доставкой боеприпасов и эвакуацией раненых по подземному лазу длиной четыре километра.
Бойцы ВС РФ, выполняющие задачи в "авдеевской трубе", отмечают взятие укрепрайона. Видео © T.me / SHOT
"Кушаем в "авдеевской трубе", празднуем победу. Сегодня, говорят, флаг над авдеевской администрацией воткнули, благодаря нашим усилиям непосредственным! Мы там надрывались!" — с гордостью рассказывают военнослужащие, вспоминая, как выполняли боевые задачи, утопая в грязи.
Один из героев ролика выразил отдельную благодарность своим болотным сапогам. А ещё телеграм-канал выяснил, что активисты движения "Народный фронт" уже собирают новую партию помощи для бойцов из Зауралья.
Напомним, ВС РФ установили контроль над Авдеевкой 17 февраля. На здании коксохимического завода был поднят российский триколор. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих с успешным завершением сражения за укрепрайон. Отличившиеся во время операции бойцы получили награды. Позже Минобороны РФ опубликовало запись, на которой видны места самых свирепых боёв во время зачистки Авдеевки. Задача по прорыву позиций противника и продвижению к центру города стояла перед 55-й гвардейской мотострелковой бригадой Центрального военного округа.
T.me / SHOT