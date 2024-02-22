"Кушаем в "авдеевской трубе": Российские военные в "болотничках" отпраздновали взятие Авдеевки

Некоторые из военнослужащих Российской армии праздновали взятие Авдеевки, находясь внутри той самой знаменитой "авдеевской трубы". SHOT показывает кадры, как бойцы из Кургана в течение трёх суток непрерывно занимались доставкой боеприпасов и эвакуацией раненых по подземному лазу длиной четыре километра.

Бойцы ВС РФ, выполняющие задачи в "авдеевской трубе", отмечают взятие укрепрайона. Видео © T.me / SHOT

"Кушаем в "авдеевской трубе", празднуем победу. Сегодня, говорят, флаг над авдеевской администрацией воткнули, благодаря нашим усилиям непосредственным! Мы там надрывались!" — с гордостью рассказывают военнослужащие, вспоминая, как выполняли боевые задачи, утопая в грязи.