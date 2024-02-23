Через КПП Верхний Ларс временно перестали пускать грузовики

Выезд с территории РФ закрыт для большегрузных автомобилей на участке Владикавказ – Ларс из-за ухудшения погодных условий и невозможности обеспечить безопасность движения автотранспорта. Запрет действует с 01:20 по местному времени и будет отменён только особым распоряжением. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Северной Осетии.

"Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в направлении на выезд из РФ с 01:20 23 февраля 2024 года до особого распоряжения", — говорится в публикации.

В министерстве объяснили, что решение продиктовано плохими погодными условиями на территории Грузии, которые не позволяют гарантировать безопасный проезд грузовых автомобилей. Кроме того, во внимание были приняты рекомендации грузинской пограничной полиции.