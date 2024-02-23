Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку пятый раз подряд

Национальный банк Республики Казахстан пятый раз подряд объявил о снижении базовой ставки с 15,25 до 14,75% годовых. О соответствующем решении говорится на официальном сайте регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,75% годовых с коридором плюс/минус один процентный пункт", — сказано в публикации.

Это пятое снижение базовой ставки казахстанским ЦБ с августа 2023 года. В предыдущий раз ставка была снижена с 15,75 до 15,25% годовых 19 января 2024 года.