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Токаев назначил нового премьера Казахстана

Новым премьером Казахстана стал экс-глава администрации президента Бектенов

6 февраля, 09:25
Олжас Бектенов. Обложка © Официальный сайт президента Республики Казахстан

Олжас Бектенов. Обложка © Официальный сайт президента Республики Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового премьер-министра республики. Им стал экс-глава его администрации Олжас Бектенов.

"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", — говорится в указе Токаева.

"Иная роль для Казахстана": Политолог предположил, зачем Токаев отправил в отставку правительство
"Иная роль для Казахстана": Политолог предположил, зачем Токаев отправил в отставку правительство

Напомним, 5 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Причины такого решения не называются, но, согласно сообщению, оно принято в соответствии со статьёй 70 Конституции Казахстана. Сегодня, 6 февраля, Токаеву предложили кандидатуру Олжаса Бектенова. Депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента) на заседании большинством голосов дали согласие на утверждение Бектенова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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