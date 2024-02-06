Токаев назначил нового премьера Казахстана
Новым премьером Казахстана стал экс-глава администрации президента Бектенов
Олжас Бектенов. Обложка © Официальный сайт президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового премьер-министра республики. Им стал экс-глава его администрации Олжас Бектенов.
"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", — говорится в указе Токаева.
Напомним, 5 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Причины такого решения не называются, но, согласно сообщению, оно принято в соответствии со статьёй 70 Конституции Казахстана. Сегодня, 6 февраля, Токаеву предложили кандидатуру Олжаса Бектенова. Депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента) на заседании большинством голосов дали согласие на утверждение Бектенова.