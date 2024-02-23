Бойцы ВСУ напуганы обрушившейся на них мощью русского оружия Sky News: Армия России безостановочно штурмует позиции ВСУ по всей линии фронта 23 февраля, 07:57 Бойцы ВСУ рассказали, что Россия непрерывно штурмует их позиции. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Российские войска непрерывно штурмуют и обстреливают украинские позиции, прибегая ко всем видам вооружения и не давая противнику собраться с силами. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на представителей ВСУ.

"Они штурмуют наши позиции, прорывая колючую проволоку, чтобы через неё пройти", — посетовал в беседе с изданием украинский боец.

Он признался, что у российских военных большое количество артиллерийских снарядов, что помогает им выдавливать врага с занятых позиций. Также ВС РФ используют вдоль всей линии фронта истребители, вертолёты, бомбы с лазерным наведением, "Грады" и другое оружие.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и выразил недоумение в связи с тем, что Запад поднял шум на эту тему. Поводом стали высказывания зарубежных политиков о якобы новой угрозе от РФ. Как утверждалось, Москва собирается вывести ядерные боеголовки на орбиту для устрашения противника.

Авторы Татьяна Миссуми