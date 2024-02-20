Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и выразил недоумение тем, что Запад поднял шум на эту тему.
"Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединённых Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе", — подчеркнул глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Глава МО РФ подтвердил, что Россия не размещает в космосе ядерное оружие. И Запад это знает.
"Но тем не менее поднимают шум", — добавил Шойгу.
Напомним, 15 февраля Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу национальной безопасности". Западные СМИ сообщили, что эта "угроза" связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе, которое может быть применено не по наземной цели, а по спутнику. В Кремле объяснили, что Белый дом специально прибегнул к сказке про "угрозу", чтобы убедить конгрессменов выделить Украине очередной пакет помощи.
Kremlin.ru