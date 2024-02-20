Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и выразил недоумение тем, что Запад поднял шум на эту тему.

"Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединённых Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе", — подчеркнул глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.