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20 февраля, 16:42

Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и выразил недоумение тем, что Запад поднял шум на эту тему.

"Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединённых Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе", — подчеркнул глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава МО РФ подтвердил, что Россия не размещает в космосе ядерное оружие. И Запад это знает.

"Но тем не менее поднимают шум", — добавил Шойгу.

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Напомним, 15 февраля Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу национальной безопасности". Западные СМИ сообщили, что эта "угроза" связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе, которое может быть применено не по наземной цели, а по спутнику. В Кремле объяснили, что Белый дом специально прибегнул к сказке про "угрозу", чтобы убедить конгрессменов выделить Украине очередной пакет помощи.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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