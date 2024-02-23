Путин вызвал восхищение мастерским ответом на признание Блинкена о бежавшем из России прадеде

Президенту РФ Владимиру Путину удалось подловить госсекретаря США Энтони Блинкена, рассказавшего о бегстве своего прадеда из России в 1904 году, на признании того, что Украины не существовало как суверенного государства до 1922 года. Это подметили в материале турецкого издания dikGAZETE, назвав слова российского лидера мастерским уроком истории для американцев.

"Российский лидер назвал Блинкена "нашим человеком". Ранее госсекретарь США рассказал о том, как "его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов". Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло", — пишет автор материала .

Напомним, ранее Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным затронул тему демонизации России, касающуюся отношений между этносами. В частности, президент вспомнил о словах Блинкена, рассказывавшего о том, что его прадед мигрировал из Российской империи, спасаясь от еврейских погромов. Глава РФ указал, что раз Блинкен сам утверждает, будто его предок бежал из России, то он, видимо, "наш человек" и согласен с тем, что Украины в 1904 году не существовало, ведь его прадед до отъезда за океан жил именно в Киеве.