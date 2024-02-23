Белому дому пришлось оправдывать Байдена за скандальное оскорбление в адрес Путина

Оскорбительные реплики президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина связаны о обеспокоенностью обеспечением интересов национальной безопасности, которым "постоянно угрожают" Москва и её союзники, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы очень серьёзно озабочены проблемами безопасности, особенно касающимися России, по ряду вопросов... И президент США в полной мере сосредоточен на этих интересах в сфере национальной безопасности, он говорит об угрозах и вызовах со стороны президента Владимира Путина и России", — оправдался Кирби.