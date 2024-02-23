Белому дому пришлось оправдывать Байдена за скандальное оскорбление в адрес Путина
Белый дом объяснил "угрозами нацбезопасности" оскорбления Байдена в адрес Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Оскорбительные реплики президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина связаны о обеспокоенностью обеспечением интересов национальной безопасности, которым "постоянно угрожают" Москва и её союзники, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы очень серьёзно озабочены проблемами безопасности, особенно касающимися России, по ряду вопросов... И президент США в полной мере сосредоточен на этих интересах в сфере национальной безопасности, он говорит об угрозах и вызовах со стороны президента Владимира Путина и России", — оправдался Кирби.
Он добавил, что из-за якобы попыток РФ "подорвать международный порядок" хозяин Овального кабинета вынужден быть резким, объяснил подобные реплики координатор по коммуникациям.
Напомним, Байден допустил оскорбления в адрес Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. В Кремле поведение президента США назвали позором для страны. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Байдена бесполезным стариком, впавшим в маразм. Посольство РФ уже направило в Госдеп жёсткую ноту протеста из-за оскорблений президента.