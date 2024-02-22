Путин оценил хамские выпады Байдена: Он же не может мне сказать: "Володя, ты молодец"

"Вы спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США, я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный. Судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная редакция на то, что было сказано с моей стороны. Он же не может мне сказать: Володя, ты молодец, спасибо, ты мне очень помог", — сказал Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину.