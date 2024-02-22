Путин оценил хамские выпады Байдена: Он же не может мне сказать: "Володя, ты молодец"
Путин — о грубом высказывании Байдена: Это адекватная реакция на мои слова
Президенту России Владимиру Путину передали грубые высказывания американского лидера Джо Байдена в его адрес, но Путин не только не обиделся, но даже назвал эти слова главы Белого дома адекватной реакцией и объяснил почему.
"Вы спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США, я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный. Судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная редакция на то, что было сказано с моей стороны. Он же не может мне сказать: Володя, ты молодец, спасибо, ты мне очень помог", — сказал Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Путин — о грубом высказывании Байдена: Это адекватная реакция на мои слова. Видео © Пресс-служба Кремля
Напомним, ранее президент США Джо Байден допустил хамские высказывания в адрес лидера РФ Владимира Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. В Кремле поведение Байдена назвали позором для страны, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США бесполезным стариком, впавшим в маразм.
ТАСС / Михаил Метцель