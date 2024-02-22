Посольство РФ направило в Госдеп жёсткую ноту протеста из-за оскорблений Байдена

Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент из-за хамского высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жёсткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента", — говорится в заявлении посла.