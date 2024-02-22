Посольство РФ направило в Госдеп жёсткую ноту протеста из-за оскорблений Байдена
Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент из-за хамского высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жёсткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента", — говорится в заявлении посла.
Дипломат отметил, что такую ситуацию простыми извинениями не решить, хотя американские власти не пойдут и на такое. По словам Антонова, дипмиссия не ждёт от американских властей адекватной реакции. По мере приближения к ноябрьским выборам в США такие инциденты становятся обыденными, заключил посол.
Напомним, Байден допустил оскорбления в адрес Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. По словам американского политика, из-за российского лидера Америке "всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". В Кремле поведение Байдена назвали позором для страны. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США — угроза человечеству.
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