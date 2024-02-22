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22 февраля, 19:54

Посольство РФ направило в Госдеп жёсткую ноту протеста из-за оскорблений Байдена

Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент из-за хамского высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жёсткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента", — говорится в заявлении посла.

Дипломат отметил, что такую ситуацию простыми извинениями не решить, хотя американские власти не пойдут и на такое. По словам Антонова, дипмиссия не ждёт от американских властей адекватной реакции. По мере приближения к ноябрьским выборам в США такие инциденты становятся обыденными, заключил посол.

Политолог не исключил, что, оскорбляя Путина, Байден пытается взбодрить электорат
Политолог не исключил, что, оскорбляя Путина, Байден пытается взбодрить электорат

Напомним, Байден допустил оскорбления в адрес Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. По словам американского политика, из-за российского лидера Америке "всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". В Кремле поведение Байдена назвали позором для страны. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США — угроза человечеству.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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