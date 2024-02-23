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23 февраля, 08:41

Тренер раскрыл секрет победного нокаута Милохина в бою под флагом России

Тренер Степанян: Даня Милохин удивил собранностью в дебютном бою

Бой Дани Милохина и Амджала Хана. Обложка © Life.ru

Бой Дани Милохина и Амджала Хана. Обложка © Life.ru

Российский тикток-блогер Даня Милохин в бою с индийским блогером Амджалом Ханом проявил удивительную собранность. Так дебют своего подопечного оценил тренер Зорик Степанян, заметив, что они изначально готовились к нокауту нерабочей левой рукой.

"Своей собранностью. Несмотря на то что Даня правша, у него хорошо работала и левая рука, всегда была на месте. Сказал ему перед боем: "Что бы ты ни хотел сделать со своим соперником, делай всё через свою переднюю руку!" Это была самая главная просьба, которую он беспрекословно выполнил", рассказал он Sport24.

По словам Степаняна, они с блогером проделали колоссальную работу над левой рукой. В итоге благодаря этому Милохин начал атаку левой и закончил её нокаутом.

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Напомним, Милохин впервые выступил в ринге как боксёр 16 февраля, поучаствовав в поединке с 31-летним блогером-миллионником Амджалом Ханом. Бой состоялся в рамках турнира от промоушена Alpha Fight Series и вышел запоминающимся: тиктокер поднялся на ринг с российским триколором под национальный гимн и нокаутировал своего соперника в первом же раунде.

Юрий Лысенко
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