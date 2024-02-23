Тренер раскрыл секрет победного нокаута Милохина в бою под флагом России

Российский тикток-блогер Даня Милохин в бою с индийским блогером Амджалом Ханом проявил удивительную собранность. Так дебют своего подопечного оценил тренер Зорик Степанян, заметив, что они изначально готовились к нокауту нерабочей левой рукой.

"Своей собранностью. Несмотря на то что Даня правша, у него хорошо работала и левая рука, всегда была на месте. Сказал ему перед боем: "Что бы ты ни хотел сделать со своим соперником, делай всё через свою переднюю руку!" Это была самая главная просьба, которую он беспрекословно выполнил", — рассказал он Sport24.

По словам Степаняна, они с блогером проделали колоссальную работу над левой рукой. В итоге благодаря этому Милохин начал атаку левой и закончил её нокаутом.