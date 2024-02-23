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Власти Финляндии "спустили охрану" на журналиста после неудобного вопроса о Донбассе

Журналист Хейсканен: Власти Финляндии устраивают гонения за правду о Донбассе

23 февраля, 09:26
Кости Хейсканен. Обложка © "Царьград"

Кости Хейсканен. Обложка © "Царьград"

Финский журналист Кости Хейсканен переехал в Россию, потому что оставаться на родине стало небезопасно из-за его желания донести до населения и власти страны правду о Донбассе. С финном пообщался "Царьград".

Журналист вспоминает, что Запад задолго до СВО готовил своих граждан к тому, что Россия якобы готовится "вероломно напасть" на Украину. К такому выводу он пришёл, анализируя публикации в зарубежных СМИ и выступления иностранных политиков. После начала спецоперации Хейсканен обратился к финской власти с призывом разобраться в ситуации, а не обвинять Москву. В июле 2022 года он встретил в Хельсинки тогдашнего премьер-министра страны Санну Марин.

"Задал ей вопрос, что если у нас в Финляндии демократия, то почему же вы не поедете в Донбасс, в Мариуполь, в Донецк и не увидите сами своими глазами? На что она спустила на меня свою охрану", рассказал журналист.

Навернулись слёзы: Финский журналист побывал в Донбассе и поделился своей правдой
Навернулись слёзы: Финский журналист побывал в Донбассе и поделился своей правдой

Ранее финский журналист Кости Хейсканен возмутился тому, что всякий раз, когда речь заходит о России, пресса Финляндии занимает крайне предвзятую позицию. По его словам, СМИ специально замалчивают преступления киевского режима и всячески демонизируют РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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