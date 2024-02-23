Крашенинников провёл параллель между современной Россией и Российской империей

Современная Россия переживает болезни, которые сформировались ещё во времена распада Российской империи и Советского Союза. Таким мнением поделился глава Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Крашенинников заявил, что в России остались болячки, заложенные с распадом империи и СССР. Видео © VK / Дайте сказать!

"У нас хорошая эпоха. Мне кажется, у нас достаточно много позитивных вещей. Есть, конечно, и субъективные, и объективные моменты. Но в принципе, конечно, мы, если говорить так, достаточно серьёзно, мы переживаем в том числе те болезни, которые были заложены с распадом империи и Советского Союза", — сказал депутат.

Вместе с тем политик предложил вспомнить Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая на самом деле представляет собой государственный переворот. По его словам, хаос в управлении привёл к отставке императора.

"Но на самом деле так получилось, что хаос, который в управлении сложился, привёл к тому, что император просто ушёл в отставку. И на самом деле, вот я люблю говорить про великую русскую революцию, которая как раз была в период от февраля 1917-го до создания Советского Союза, до 1922 года", — добавил Крашенинников.