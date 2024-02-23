Россиянам объяснили, как оплачивают больничный в праздничные дни

Если работник заболел в праздничные дни, то не стоит дожидаться их окончания, чтобы вызвать врача и оформить листок нетрудоспособности. Об этом рассказала юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг.

"Никаких особенностей для оформления больничного в праздничные, выходные или рабочие дни не существует. Поэтому нет необходимости ждать первого рабочего дня, чтобы вызвать врача, получить необходимые рекомендации для лечения и оформить листок нетрудоспособности", — заявила юрист в интервью с телеканалом RT.

По словам эксперта, в законодательстве чётко прописаны условия, при которых денежная компенсация за временную нетрудоспособность не предусматривается. Выходные и нерабочие праздники в него не входят, стало быть, подлежат оплате.

Таким образом, если работник заболел, к примеру, 23 февраля (праздничный день), то работодатель должен оплатить ему весь период больничного, в том числе и выходные дни 24 и 25 февраля (суббота, воскресенье), разъяснила Вайнберг. С продолжительным периодом новогодних праздников ситуация обстоит таким же образом.

"Если листок нетрудоспособности был открыт в первый день нового года, то с 1 по 9 января 2024 года оплачиваются девять дней. То есть вы можете взять больничный как с 1 января, так и не открывать его вплоть до окончания выходных. А если к девятому числу станет ясно, что вы ещё продолжаете болеть, то можно вызвать врача и оформить лист временной нетрудоспособности", — подытожила юрист.