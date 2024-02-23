Депутат Крашенниников объяснил исторические причины конфликта на Украине

Конфликт России и Украины, как и сказал президент РФ Владимир Путин, действительно можно назвать гражданской войной. Многие вполне обоснованно говорят о том, что он является следствием распада Советского Союза, но и гибель Российской империи в значительной степени стала причиной этого процесса. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" высказал депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Депутат Госдумы Павел Крашенниников — о природе и причинах конфликта на Украине. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Владимир Владимирович [Путин] назвал таким словом, конечно, страшным, но, наверное, это так. Я думаю, что конфликт, как многие говорят, — это последствие распада Советского Союза. Я думаю, что это так. Но это в том числе последствия распада империи всё-таки. Потому что всё то, о чём говорили ранее, — Бандера и так далее, — это всё пошло, наверное, ещё оттуда", — ответил гость передачи на вопрос о том, можно ли считать украинский конфликт гражданской войной.

По его словам, глобальная история русского народа вне зависимости от конкретного названия Российского государства в определённый момент времени позволяет понять, что существуют традиционные ценности, которых необходимо придерживаться. А раскол внутри народа всегда был страшным бедствием, подытожил Крашенниников.