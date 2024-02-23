Онколог перечислил ранние симптомы злокачественной опухоли в мочевом

На ранних стадиях рак мочевого пузыря протекает практически без заметных симптомов. Однако боль в пояснице, проблемы с мочеиспусканием и бледность кожи могут указывать на наличие онкологии. Об этом рассказал онколог, онкохирург Антон Иванов.

"Как правило, первыми признаками, позволяющими заподозрить заболевание, являются наличие крови в моче (гематурия), при которой цвет мочи может измениться на красный, розовый или коричневый, учащённое и болезненное мочеиспускание, неконтролируемые позывы", — сказал главный врач клиники "Мамма" в интервью с "Газетой.ru".

По его словам, спустя некоторое время объём мочевого пузыря становится меньше, а сам процесс начинает проходить более часто и сопровождается болезненными ощущениями. Кроме того, об онкологии могут говорить слабость и бледность кожи из-за оттока крови с мочой. Если опухоль уже плотно обосновалась в стенке мочевого пузыря, она может оказывать давление на мочеточники, что приводит к развитию почечной недостаточности, о чём могут говорить боли в пояснице.

К факторам, провоцирующим развитие опухолей в стенке или слизистой оболочки мочевого пузыря, врач причислил хронические болезни мочеполовой системы, такие как простатит, аденома или рак простаты, цистит, мочекаменная болезнь, стриктура (сужение) уретры. Потенциальную вероятность возникновения заболевания также усиливают паразитарные инфекции, в том числе шистосомоз (тропическое паразитарное заболевание, вызываемое кровяными червями-сосальщиками), воздействие канцерогенов на организм, таких как фенолы, ароматические амины, фталаты, и, конечно, курение табака.

При появлении признаков развития онкологии мочевого пузыря пациентам назначается комплексная клиническая диагностика. Анализ мочи позволяет выявить степень гематурии. Цитологическое исследование осадка определяет атипичные клетки и оценивает их строение. По результатам посева мочи на инфекции можно исключить наличие хронических заболеваний мочеполовой системы, вызванных патогенной микрофлорой, рассказывает онколог.