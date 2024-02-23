Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле позиций Вооружённых сил республики в селе Йеллиджа. Ведомство подчеркнуло недопустимость подобных действий и потребовало больше такого не повторять.

"23 февраля в 05:50 (04:50 по Москве. — Прим. Life.ru) подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", — говорится в публикации ведомства.

В министерстве добавили, что ВС Азербайджана не стали открывать ответный огонь во избежание обострения конфликта и ради сохранения стабильности на условной границе между двумя странами. Баку призвал командование армии Армении не допускать провокаций, способных дестабилизировать ситуацию, которая была спокойной в течение последних пяти месяцев, а также найти и наказать виновных в случившемся.