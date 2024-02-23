Сугробы в Москве выросли до рекорда 122-летней давности
Синоптик Котилевская: Сугробы в Москве побили рекорд 1902 года
Московские сугробы достигли 63 сантиметров, что превысило суточный рекорд, установленный 122 года назад. Об этом рассказала специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Высота сугробов в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет 63 сантиметра. Это рекордная высота для 23 февраля. Максимальная высота снега, которая была зафиксирована 23 февраля (60 сантиметров), была в 1902 году и в 1970 году", — сказала Котилевская в беседе с РИА "Новости".
Ранее Life.ru сообщал, что 18 февраля побили исторический рекорд после прихода циклона "Рикса". По словам синоптиков, столица не видела таких показателей с 1966 года. Тогда сугробы достигали 65 сантиметров.
ТАСС / Артём Геодакян