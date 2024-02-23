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23 февраля, 11:40

Сугробы в Москве выросли до рекорда 122-летней давности

Синоптик Котилевская: Сугробы в Москве побили рекорд 1902 года

Московские сугробы достигли 63 сантиметров, что превысило суточный рекорд, установленный 122 года назад. Об этом рассказала специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Высота сугробов в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет 63 сантиметра. Это рекордная высота для 23 февраля. Максимальная высота снега, которая была зафиксирована 23 февраля (60 сантиметров), была в 1902 году и в 1970 году", — сказала Котилевская в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Life.ru сообщал, что 18 февраля побили исторический рекорд после прихода циклона "Рикса". По словам синоптиков, столица не видела таких показателей с 1966 года. Тогда сугробы достигали 65 сантиметров.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александра Мышляева
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