Сугробы в Москве выросли до рекорда 122-летней давности

Московские сугробы достигли 63 сантиметров, что превысило суточный рекорд, установленный 122 года назад. Об этом рассказала специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Высота сугробов в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет 63 сантиметра. Это рекордная высота для 23 февраля. Максимальная высота снега, которая была зафиксирована 23 февраля (60 сантиметров), была в 1902 году и в 1970 году", — сказала Котилевская в беседе с РИА "Новости".