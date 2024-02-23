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23 февраля, 11:25

В Николаеве произошёл взрыв во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги в Николаеве, юг Украины, произошёл взрыв. По словам очевидцев, хлопок был такой силы, что в одном из районов сработала сигнализация автомобиля.

"Около 11:00 в пятницу, 23 февраля, в Николаеве раздался взрыв", — сообщило местное издание "Новости N".

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что взрыв прогремел за чертой города. Помимо Николаевской воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали город Шебекино Белгородской области при помощи беспилотника. Дрон сбросил бомбу, которая упала рядом с частным домом. В результате взрыва повреждения получил автомобиль, никто из жителей не пострадал.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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