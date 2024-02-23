В Николаеве произошёл взрыв во время воздушной тревоги
Во время воздушной тревоги в Николаеве, юг Украины, произошёл взрыв. По словам очевидцев, хлопок был такой силы, что в одном из районов сработала сигнализация автомобиля.
"Около 11:00 в пятницу, 23 февраля, в Николаеве раздался взрыв", — сообщило местное издание "Новости N".
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что взрыв прогремел за чертой города. Помимо Николаевской воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали город Шебекино Белгородской области при помощи беспилотника. Дрон сбросил бомбу, которая упала рядом с частным домом. В результате взрыва повреждения получил автомобиль, никто из жителей не пострадал.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин