Французский полковник в отставке Пэр де Жонг заявил, что Украина не имеет морального права обвинять Запад в провалах ВСУ. По его словам, за неудачи должно отвечать киевское командование, ведь европейские партнёры следовали плану, согласно которому Незалежная должна была победить.

"Не нужно говорить, что это наша вина. Мы следовали модели, согласно которой считали, что Украина победит. В этой студии всего полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский вообще пообещал искупаться в Чёрном море", — сказал он телеканалу LCI.

По мнению бывшего полковника, провальное контрнаступление стало основной причиной критического положения украинской армии, а амбициозные планы властей теперь не могут быть реализованы.