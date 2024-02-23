Средняя зарплата в Петербурге выросла до 130 тысяч рублей

В декабре прошлого года средняя заработная плата в Санкт-Петербурге выросла на 40% и теперь составляет 130 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на отчёт специалистов Петростата.

"Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в декабре 2023 года составила 139,2% к уровню ноября 2023 года и 104,5 процента — к уровню декабря 2022 года", — сказано в тексте сообщения ведомства.

По данным Петростата, самая заметная динамика зарплаты наблюдается у работников сферы воздушного, космического и водного транспорта. Таким образом, транспортная отрасль показала значительный рост (36,6%), а её представители достигли уровня заработка 134,5 тысячи рублей.

Вместе с тем оклады увеличились у работников сфер недвижимости, общепита, культуры, административной деятельности, спорта, а также информации и связи.