Российский десантник и енот Херсон поздравили россиян с 23 Февраля

Боец десантных войск Вооружённых сил РФ вместе со служащим в его подразделении знаменитым енотом Херсоном по случаю 23 Февраля поучаствовал в пресс-конференции на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве и поздравил всех россиян с Днём защитника Отечества.

Боец российского десанта и енот Херсон поздравили россиян с 23 Февраля. Видео © Life.ru

"Хотелось бы сразу поздравить всех причастных. Вообще, в принципе, в России, наверное, сейчас все причастны к этому празднику, все — защитники Отечества, потому что народ и армия — это единое целое. Без тыла нет армии", — сказал российский военнослужащий, держа знаменитого енота на руках.

Боец рассказал о том, что осенью 2022 года енота нашли в Херсоне брошенным и забитым. Животное выглядело никому не нужным и было очень напуганным — только на то, чтоб его поймать, ушло около 40 минут. С тех пор он жил в воинском подразделении и потихоньку привыкал к людям. Долгое время полосатого нельзя было взять на руки без перчаток, причём поначалу приходилось надевать даже три пары, потому что тонкую ткань зверёк с лёгкостью прокусывал.

При этом десантник добавил, что никому не советует заводить енота в качестве домашнего питомца, так как, только испытав на себе все тяготы приручения этого зверька, понял, насколько это тяжкий труд. И всё же военным удалось подружиться с Херсоном. Ему даже завели телеграм-канал, и он стал маленькой знаменитостью в Интернете.