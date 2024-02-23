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23 февраля, 12:40

Российский десантник и енот Херсон поздравили россиян с 23 Февраля

Боец десантных войск Вооружённых сил РФ вместе со служащим в его подразделении знаменитым енотом Херсоном по случаю 23 Февраля поучаствовал в пресс-конференции на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве и поздравил всех россиян с Днём защитника Отечества.

Боец российского десанта и енот Херсон поздравили россиян с 23 Февраля. Видео © Life.ru

"Хотелось бы сразу поздравить всех причастных. Вообще, в принципе, в России, наверное, сейчас все причастны к этому празднику, все — защитники Отечества, потому что народ и армия — это единое целое. Без тыла нет армии", сказал российский военнослужащий, держа знаменитого енота на руках.

Боец рассказал о том, что осенью 2022 года енота нашли в Херсоне брошенным и забитым. Животное выглядело никому не нужным и было очень напуганным — только на то, чтоб его поймать, ушло около 40 минут. С тех пор он жил в воинском подразделении и потихоньку привыкал к людям. Долгое время полосатого нельзя было взять на руки без перчаток, причём поначалу приходилось надевать даже три пары, потому что тонкую ткань зверёк с лёгкостью прокусывал.

При этом десантник добавил, что никому не советует заводить енота в качестве домашнего питомца, так как, только испытав на себе все тяготы приручения этого зверька, понял, насколько это тяжкий труд. И всё же военным удалось подружиться с Херсоном. Ему даже завели телеграм-канал, и он стал маленькой знаменитостью в Интернете.

В Ленинградском зоопарке объяснили, зачем еноты всё подряд полощут
В Ленинградском зоопарке объяснили, зачем еноты всё подряд полощут

Напомним, о том, что российские военные спасли брошенного енота из зоопарка Херсона, стало известно в ноябре 2022 года. Бойцы приняли новобранца служить к себе в десантное подразделение и с тех пор днём он для них — верный товарищ в бытовых делах, а по ночам — неугомонный хулиган, разбрасывающий всё, что под лапу попадётся. В бой его, конечно, не пускают: никто не собирается им рисковать или отдавать его Киеву, хотя такие запросы уже поступали.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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