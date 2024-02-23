Пункты выдачи Wildberries начали вводить платную доставку

В Кургане пункты выдачи заказов Wildberries в районе Заозёрный и на улице Дзержинского в связи с перегрузкой ввели платную доставку. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с работой маркетплейса.

"Пункты выдачи по адресу улица Дзержинского, 4А. Стоимость доставки — 200 рублей. Пункт выдачи сильно загружен. Вы можете выбрать другой пункт выдачи с бесплатной доставкой", — сказано в сообщении приложения Wildberries.

В Кургане пункты выдачи заказов Wildberries ввели платную доставку. Скриншот © Ura.ru

По словам источника, аналогичная ситуация произошла и с пунктом выдачи заказов в 5-м микрорайоне, 1. Доставка там была платной и составляла 200 рублей. На данный момент ситуация с загруженностью стабилизировалась. В мобильном клиенте Wildberries указано, что на пунктах выдачи возможны очереди.

В Кургане пункты выдачи заказов Wildberries ввели платную доставку. Скриншот © Ura.ru

Причина повышенной загруженности заключается в обильных снегопадах и затруднённой видимости на дорогах. Поэтому грузовики с товарами не могли добраться до складов вовремя. Сама по себе загруженность возникает из-за количества товаров, которые заказывают пользователи, и является сезонным явлением.