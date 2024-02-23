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Украинского дезертира жестоко убили в Днепре, где он хотел отсидеться

В Днепре найден убитым боец ВСУ, дезертировавший из воинской части

23 февраля, 12:42
В городе Днепр найден мёртвый мужчина в форме ВСУ. Обложка © t.me / Днепр Оперативный

В городе Днепр найден мёртвый мужчина в форме ВСУ. Обложка © t.me / Днепр Оперативный

Жители украинского города Днепр нашли в заброшенном здании тело убитого военнослужащего ВСУ, который ранее дезертировал из воинской части. Об этом пишет издание "Страна".

"Его тело нашли в здании заброшенной больницы. Мужчина был военным, но в мае 2023 года он самовольно покинул воинскую часть. На его теле были обнаружены многочисленные гематомы", — сообщает украинский портал со ссылкой на свои источники.

Полиция установила, что преступление совершили двое мужчин в возрасте 30 и 35 лет, которые уже имеют судимость. Их задержали на вокзале при попытке скрыться, свою вину подозреваемые признали. По их словам, они пришли в заброшенное здание, где прятался дезертировавший военный ВСУ. Там между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку. Задержанные до смерти забили украинского солдата, нанося ему удары руками и ногами по голове и животу.

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Ранее сообщалось, что на западе Украины разъярённые из-за рейдов ТЦК местные жители чуть не растерзали мать и ребёнка. Всё произошло в селе Космач Ивано-Франковской области, куда с дочкой приехала пострадавшая. Толпа местных обвинила женщину в том, что она — "наводчица военкома", которая хочет "сдать их мужей".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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