Сёстры-гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру

Ранее Лайф писал, что знаменитые гимнастки как будто пропали со спортивных радаров: пятикратная чемпионка мира Арина Аверина в последний раз принимала участие в соревнованиях летом 2023 года в Минске, а её сестра, серебряный призёр Олимпийских игр Дина Аверина, в последний раз принимала участие в соревнованиях аж прошлой весной в Москве. Но не так давно сёстры-гимнастки дали пресс-конференцию, на которой уверяли, что не завершали спортивную карьеру. На счету Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять — чемпионкой Европы.