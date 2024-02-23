Сёстры-гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру
Дина и Арина Аверины. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Чемпионки мира по художественной гимнастике россиянки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру в возрасте 25 лет. Об этом на гала-концерте звёзд спорта в честь Дня защитника Отечества объявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
"Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут", — сообщила Винер.
Сами многократные чемпионки мира по художественной гимнастике рассказали, что продолжат выступать в шоу после завершения спортивной карьеры. Дина и Арина Аверины хотят пробовать себя в чём-то новом.
Ранее Лайф писал, что знаменитые гимнастки как будто пропали со спортивных радаров: пятикратная чемпионка мира Арина Аверина в последний раз принимала участие в соревнованиях летом 2023 года в Минске, а её сестра, серебряный призёр Олимпийских игр Дина Аверина, в последний раз принимала участие в соревнованиях аж прошлой весной в Москве. Но не так давно сёстры-гимнастки дали пресс-конференцию, на которой уверяли, что не завершали спортивную карьеру. На счету Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять — чемпионкой Европы.