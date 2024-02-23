Кадыров встретился с Путиным в Кремле и доложил о развитии Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. Как написал глава республики в личном телеграм-канале, темой встречи стали социально-экономическая обстановка в регионе и планы по развитию региона на 2024 год.

"Сегодня в Москве встретился с Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год", — говорится в посте Кадырова.

Он уточнил, что доложил российскому лидеру о важных вопросах развития республики, которые нуждаются во внимании федерального центра, и инвестиционных проектах. В частности, Путин поинтересовался, как обеспечена служба чеченских подразделений, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, их оснащением и успехами на фронте.

Глава Чечни, в свою очередь, сообщил о резервных соединениях, которые готовы отправиться в зону СВО, как только получат приказ. Президент высоко оценил вклад чеченских бойцов в общее дело и попросил передать им слова благодарности и поздравления с Днём защитника Отечества.