Кадыров встретился с Путиным в Кремле и доложил о развитии Чечни
Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным. Обложка © t.me / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. Как написал глава республики в личном телеграм-канале, темой встречи стали социально-экономическая обстановка в регионе и планы по развитию региона на 2024 год.
"Сегодня в Москве встретился с Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год", — говорится в посте Кадырова.
Он уточнил, что доложил российскому лидеру о важных вопросах развития республики, которые нуждаются во внимании федерального центра, и инвестиционных проектах. В частности, Путин поинтересовался, как обеспечена служба чеченских подразделений, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, их оснащением и успехами на фронте.
Глава Чечни, в свою очередь, сообщил о резервных соединениях, которые готовы отправиться в зону СВО, как только получат приказ. Президент высоко оценил вклад чеченских бойцов в общее дело и попросил передать им слова благодарности и поздравления с Днём защитника Отечества.
Ранее Life.ru сообщал о том, что Владимир Путин распорядился удостоить Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Глава Чечни был награждён за вклад в укрепление государственности и обороноспособности Российской Федерации, а также за социально-экономическое развитие республики.