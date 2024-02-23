Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Российской Федерации Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIfe.ru
Как и в прошлом году, вместе с российским лидером в церемонии приняли участие ветераны, кадеты, а также бойцы специальной военной операции на Украине. За Путиным следовал министр обороны РФ Сергей Шойгу с букетом гвоздик. Президент подошёл к венку, поправил ленты и некоторое время постоял возле монумента в знак почтения к памяти погибших защитников страны. Вслед за главой государства цветы к памятнику возложили Шойгу и все остальные.
Ранее Владимир Путин заявил, что День защитника Отечества давно стал народным праздником. На это глава государства обратил внимание на встрече с военнослужащими Воздушно-космических сил.
LIfe.ru