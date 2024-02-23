Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Как и в прошлом году, вместе с российским лидером в церемонии приняли участие ветераны, кадеты, а также бойцы специальной военной операции на Украине. За Путиным следовал министр обороны РФ Сергей Шойгу с букетом гвоздик. Президент подошёл к венку, поправил ленты и некоторое время постоял возле монумента в знак почтения к памяти погибших защитников страны. Вслед за главой государства цветы к памятнику возложили Шойгу и все остальные.

