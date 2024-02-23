На Кубани пенсионер напал на четвероклассницу и утащил в неизвестном направлении
В станице Кирпильской Усть-Лабинского района 22 февраля пенсионер напал на десятилетнюю девочку. Местным жителям удалось снять инцидент. На кадрах видно, что мужчина хватает четвероклассницу за волосы и утаскивает за собой.
На Кубани пенсионер напал на четвероклассницу. Видео © t.me / Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
"Ребёнок получил сильное психологическое расстройство. Родители сняли побои, зарегистрированы ушибы мягких тканей лица. Под вопросом сотрясение мозга у ребёнка. Обращение к участковому по месту жительства не увенчалось успехом. Виновные не наказаны", — написал в своём телеграм-канале правозащитник Владимир Козорог, призвав решить ситуацию руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю.
В результате обращения 22 февраля 2024 года материал по этому делу зарегистрировали в ОМВД России по Усть-Лабинскому району, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в ходе проверки установят всех участников дела, а виновных накажут.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге сын сотрудника полиции сломал нос школьнику из параллельного класса из-за якобы "бабских" лямок на рюкзаке. На видео с камер видно, что один из учащихся пристаёт к другому, что-то ему говорит, после чего с силой бьёт в лицо. По словам пострадавшего, агрессивный оппонент сказал, что ему ничего не будет за драку, потому что папа работает в органах.