ВСУ за неделю потеряли до 1195 бойцов и 6 танков на Южно-Донецком направлении
За минувшую неделю украинская армия лишилась до 1195 человек личного состава и шести танков на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.
"Отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 1195 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", — сказано в публикации ведомства.
В Минобороны добавили, что на Южно-Донецком направлении подразделениям группировки "Восток" удалось улучшить свои позиции по переднему краю линии боевого соприкосновения. Помимо этого, ВС РФ смогли нанести поражение 72-й механизированной бригаде противника, а также 102-й, 108-й, 127-й и 128-й бригадам территориальной обороны у населённых пунктов Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное ДНР и Червоное, Приютное и Луговское Запорожской области.
Ранее в военном ведомстве сообщили о том, что на Авдеевском направлении ВСУ за день лишились до 450 бойцов. Кроме того, украинские войска потеряли танк, четыре БМП, шесть бронированных машин, пять автомобилей РСЗО "Град" и гаубицу Д-30.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ