За минувшую неделю украинская армия лишилась до 1195 человек личного состава и шести танков на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

"Отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 1195 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", — сказано в публикации ведомства.

В Минобороны добавили, что на Южно-Донецком направлении подразделениям группировки "Восток" удалось улучшить свои позиции по переднему краю линии боевого соприкосновения. Помимо этого, ВС РФ смогли нанести поражение 72-й механизированной бригаде противника, а также 102-й, 108-й, 127-й и 128-й бригадам территориальной обороны у населённых пунктов Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное ДНР и Червоное, Приютное и Луговское Запорожской области.