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23 февраля, 14:17

ВСУ за неделю потеряли до 1195 бойцов и 6 танков на Южно-Донецком направлении

За минувшую неделю украинская армия лишилась до 1195 человек личного состава и шести танков на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

"Отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 1195 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", сказано в публикации ведомства.

В Минобороны добавили, что на Южно-Донецком направлении подразделениям группировки "Восток" удалось улучшить свои позиции по переднему краю линии боевого соприкосновения. Помимо этого, ВС РФ смогли нанести поражение 72-й механизированной бригаде противника, а также 102-й, 108-й, 127-й и 128-й бригадам территориальной обороны у населённых пунктов Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное ДНР и Червоное, Приютное и Луговское Запорожской области.

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Ранее в военном ведомстве сообщили о том, что на Авдеевском направлении ВСУ за день лишились до 450 бойцов. Кроме того, украинские войска потеряли танк, четыре БМП, шесть бронированных машин, пять автомобилей РСЗО "Град" и гаубицу Д-30.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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