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23 февраля, 14:22

ВС России освободили Победу в ДНР и за неделю заняли более выгодные позиции

Российская армия за прошедшую неделю освободила населённый пункт Победа на Донецком направлении и улучшила свои позиции, отразив атаки украинской армии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

"На Донецком направлении подразделения южной группировки войск освободили населённый пункт Победа, заняли более выгодные рубежи. В районах населённых пунктов Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ",  сказано в публикации.

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Ранее в Минобороны заявили, что потери ВСУ на Донецком направлении за день превысили 425 военных и два танка. Также украинские войска потеряли четыре боевые машины пехоты, две бронированные машины, гаубицу Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и 20 машин, а также склад боеприпасов в районе Маяков в ДНР.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Юрий Лысенко
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