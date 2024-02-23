ВС России освободили Победу в ДНР и за неделю заняли более выгодные позиции

Российская армия за прошедшую неделю освободила населённый пункт Победа на Донецком направлении и улучшила свои позиции, отразив атаки украинской армии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

"На Донецком направлении подразделения южной группировки войск освободили населённый пункт Победа, заняли более выгодные рубежи. В районах населённых пунктов Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ", — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны заявили, что потери ВСУ на Донецком направлении за день превысили 425 военных и два танка. Также украинские войска потеряли четыре боевые машины пехоты, две бронированные машины, гаубицу Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и 20 машин, а также склад боеприпасов в районе Маяков в ДНР.