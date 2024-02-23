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ВСУ за неделю потеряли более 460 военных на Херсонском направлении

23 февраля, 14:42
ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли более 460 военных. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли более 460 военных. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Украинская армия за неделю лишилась свыше 460 солдат, пяти танков, шести лодок и четырнадцати орудий артиллерии на Херсонском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили более 460 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 33 автомобиля, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии",  уточняется в сообщении.

Как добавляется, российские войска отразили три атаки 82-й горно-штурмовой бригады ВСУ вблизи Работино Запорожской области. В министерстве подчеркнули, что ВС РФ освободили село Крынки на Херсонском направлении, нанесли огневое поражение украинским бойцам 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны около посёлков Малая Токмачка, Вербовое, Орехов, Щербаки, Луговое Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Змеевка Херсонской области.

Россия за неделю нанесла 37 ударов по военным заводам и складам с оружием ВСУ
Россия за неделю нанесла 37 ударов по военным заводам и складам с оружием ВСУ

Ранее сообщалось, что российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8, семь ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре ракеты C-200 и 652 беспилотника ВСУ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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