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23 февраля, 14:23

ВСУ за неделю потеряли более 2560 солдат и 12 танков на Донецком направлении

ВСУ за неделю на Донецком направлении потеряли 12 танков, 31 боевую бронированную машину, 13 орудий полевой артиллерии и РСЗО "Град". Кроме техники, вражеская армия лишилась более 2560 военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.

Сотни военных, танки и станция РЛС: Оглашены потери ВСУ на Донецком направлении
Сотни военных, танки и станция РЛС: Оглашены потери ВСУ на Донецком направлении

А ранее Life.ru сообщал, что российские средства ПВО за сутки сбили переоборудованную ударную ракету ЗРК С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, вражеская армия потеряла управляемую авиационную бомбу JDAM.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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