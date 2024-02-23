ВСУ за неделю потеряли более 2560 солдат и 12 танков на Донецком направлении

ВСУ за неделю на Донецком направлении потеряли 12 танков, 31 боевую бронированную машину, 13 орудий полевой артиллерии и РСЗО "Град". Кроме техники, вражеская армия лишилась более 2560 военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.