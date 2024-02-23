ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за неделю улучшили положение на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения Западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак противника в районе населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что в районах Чугуновки, Петропавловки, Кисловки, Ямполовки, Торского, Стельмаховки и Червоной Дибровы наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 66-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 125-й бригады теробороны. В ходе боевых столкновений ВСУ лишились более 390 солдат, а также потеряли четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.