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23 февраля, 15:22

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за неделю улучшили положение на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения Западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак противника в районе населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что в районах Чугуновки, Петропавловки, Кисловки, Ямполовки, Торского, Стельмаховки и Червоной Дибровы наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 66-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 125-й бригады теробороны. В ходе боевых столкновений ВСУ лишились более 390 солдат, а также потеряли четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.

ВСУ за неделю потеряли более 2560 солдат и 12 танков на Донецком направлении
ВСУ за неделю потеряли более 2560 солдат и 12 танков на Донецком направлении

А на Херсонском направлении за неделю украинская армия потеряла более 460 военных. Российские военные освободили село Крынки и нанесли огневое поражение украинским бойцам нескольких бригад. Помимо живой силы они также уничтожили 6 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, 6 лодок и 14 орудий полевой артиллерии.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
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