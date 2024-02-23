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23 февраля, 17:50

Russian Cyborgs стала победителем Игр будущего в дисциплине "Технологии"

Команда Russian Cyborgs стала победителем первых Игр будущего по кибатлетике в дисциплине "Технологии", где участвуют спортсмены с ограниченными возможностями. В финальном состязании российская команда набрала максимальное количество баллов — 60 из 60.

"Пока ещё не осознал, что мы первые победители Игр будущего по кибатлетике. Это совершенно новый уровень в развитии и пользовании протезом. В следующем году обязательно снова приедем за победой", — рассказал член команды Russian Cyborgs Константин Карсакбаев в беседе с ТАСС.

В состав команды также вошли Юрий Ларин, Дмитрий Сухов и Алексей Комлев. Всего в соревновании участвовало десять команд, общий призовой фонд составил 100 тысяч долларов. Участники должны были успешно пройти испытания без ошибок и уложиться во времени. За успешное выполнение задания команда получала 10 баллов.

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Напомним, 21 февраля Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также искусственного интеллекта. Команды сразятся в двадцать одной дисциплине.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Мышляева
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