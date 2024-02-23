Russian Cyborgs стала победителем Игр будущего в дисциплине "Технологии"

Команда Russian Cyborgs стала победителем первых Игр будущего по кибатлетике в дисциплине "Технологии", где участвуют спортсмены с ограниченными возможностями. В финальном состязании российская команда набрала максимальное количество баллов — 60 из 60.

"Пока ещё не осознал, что мы первые победители Игр будущего по кибатлетике. Это совершенно новый уровень в развитии и пользовании протезом. В следующем году обязательно снова приедем за победой", — рассказал член команды Russian Cyborgs Константин Карсакбаев в беседе с ТАСС.

В состав команды также вошли Юрий Ларин, Дмитрий Сухов и Алексей Комлев. Всего в соревновании участвовало десять команд, общий призовой фонд составил 100 тысяч долларов. Участники должны были успешно пройти испытания без ошибок и уложиться во времени. За успешное выполнение задания команда получала 10 баллов.