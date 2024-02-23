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23 февраля, 18:16

Небензя и Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН по территориям Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвящённое "оккупированным территориям" Украины. Небензя заявил, что таких земель не существует, есть только новые области России, а также предупредил, что Западу придётся отвечать за произошедшее в Незалежной.

"Как могут страны, претендующие на то, чтобы называться цивилизованными и демократическими, не услышать, например, сделанное в 2015 году заявление премьер-министра [Украины Арсения] Яценюка о том, что в Донбассе проживают нелюди, или произнесённых в 2021 году слов действующего президента Зеленского, который назвал их "существами и особями", — возмутился постпред.

Те, кто понимает чудовищность киевских властей и не искажает реальность пропагандой, не задают вопросов о причинах вхождения новых территорий в состав России, отметил Небензя. Он также добавил, что современная Украина — это закономерный результат политики уничтожения собственного населения режимом, который пришёл в 2014 году в результате кровавого переворота, организованного Западом.

После своего выступления политик покинул заседание вместе с Полянским. Эксперт от постпредства остался на месте российской делегации.

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А ранее на заседании Генассамблеи ООН Небензя заявлял, что Владимир Зеленский отправляет на фронт тысячи украинцев, потворствуя геополитическим интересам Запада и "принося кровавую жертву богу войны". По его мнению, именно западные партнёры Незалежной влияют на отказ Киева от любых переговоров с Москвой.

Обложка ©

ТАСС / АР / Seth Wenig

Александра Мышляева
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