Закончившим со спортом сёстрам Авериным напророчили путь Загитовой и Медведевой

После завершения профессиональной карьеры в спорте для гимнасток Дины и Арины Авериных открывается огромный горизонт возможностей. Об этом заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

"У ранних видов спорта — тех, кто начинает очень рано заниматься спортом, — специфика вида спорта обязывает заканчивать даже в юном возрасте. Зато это огромные возможности, потому что можно поступать в любой вуз и полноценно в нём учиться", — отметила Журова в беседе с "Газетой.ru".

Для девочек вместе с окончанием карьеры открываются широкие горизонты возможностей. Это может быть что угодно: творчество, шоу, мастер-классы, открытие личных спортивных школ. Дать конкретный совет здесь невозможно, уверена Журова. Им могут быть интересны абсолютно разные вещи помимо спорта, но Дина и Арина могли бы попробовать связать карьеру с журналистикой, как это сделали фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

"Надо смотреть, потому что они же красивые. У них много преимуществ. Они любимы людьми, их многие знают, их популярность — есть очень много нюансов, которые им в плюс, а это очень хороший стартовый капитал. Это хорошая стартовая позиция для того, чтобы выбирать всё, что им нравится. А может быть, они будут прекрасными мамами. Это прекрасная опция для жизни. Быть счастливыми, и я им этого желаю", — подытожила депутат.