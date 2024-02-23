На Украине заявили о готовности воевать с Ираном, Китаем и КНДР

Украина готова воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако он отметил, что сейчас Незалежной не хватает поддержки западных партнёров.

"Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди, кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином, без разницы", — отметил он в интервью телеканалу CNN.