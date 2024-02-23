На Украине заявили о готовности воевать с Ираном, Китаем и КНДР
Гончаренко: Украина готова воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США
Украина готова воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако он отметил, что сейчас Незалежной не хватает поддержки западных партнёров.
"Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди, кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином, без разницы", — отметил он в интервью телеканалу CNN.
А ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал Запад отдать всё вооружение Киеву. По его словам, в будущих столкновениях современная техника западным партнёрам уже не понадобится, а Украина точно знает, как ею распорядиться.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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