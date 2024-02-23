На Кубани загорелся камыш после падения одного летательного аппарата

В Каневском районе Кубани упал один летательный аппарат, после чего произошёл пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"По уточнённой информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата", — говорится в телеграм-канале.

В результате загорелся камыш вокруг падения беспилотника. В 20:50 пожар локализовали, а спустя 55 минут возгорание полностью потушили.