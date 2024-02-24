Без русофобии и угрозы: Украине озвучили единственный способ спасти свою государственность

Украина всё ещё имеет возможность сохраниться "в каком-то виде", если займёт нейтральную позицию и искоренит русофобию. Такой сценарий допустил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза.

"Сохранить Украину в каком-то виде пока ещё возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России", — произнёс дипломат.

Постпред напомнил зарубежным коллегам, что именно на достижение этих целей направлена специальная военная операция. Россия готова завершить начатое на поле боя, но если Запад образумится, то ещё сможет спасти от Украины "хоть что-то", заключил Небензя.