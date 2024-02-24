Отбой ракетной опасности объявили в Курской области
В Курской области объявили отмену ракетной опасности. Об этом информировал глава региона Роман Старовойт.
"Внимание! Отбой ракетной опасности", — написал губернатор в телеграм-канале.
По информации Министерства обороны, во время объявленной ракетной опасности была пресечена воздушная атака ВСУ. Над территорией области дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник самолётного типа.
Напомним, система оповещения населения о ракетной опасности была запущена в Курской области в ночь на 24 февраля. Жителям посоветовали зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами.
ТАСС / Николай Гынгазов