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24 февраля, 03:16

Отбой ракетной опасности объявили в Курской области

В Курской области объявили отмену ракетной опасности. Об этом информировал глава региона Роман Старовойт.

"Внимание! Отбой ракетной опасности", — написал губернатор в телеграм-канале.

По информации Министерства обороны, во время объявленной ракетной опасности была пресечена воздушная атака ВСУ. Над территорией области дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник самолётного типа.

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Напомним, система оповещения населения о ракетной опасности была запущена в Курской области в ночь на 24 февраля. Жителям посоветовали зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Лариса Сафронова
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